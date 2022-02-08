В Петербурге полуденный выстрел посвятили Дню российской науки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге посвятили празднованию Дня российской науки и 298-летию Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Выстрел из пушки произвел студент СПбГУ Сергей Лисенков, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Торжественный полуденный выстрел пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости произвел студент СПбГУ, призер всероссийской олимпиады школьников по экологии Сергей Лисенков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 8 февраля 1724 года по указу императора Петра I были основаны Российская академия наук и Санкт-Петербургский государственный университет, ставший первым российским университетом. Именно эта дата позже стала Днем российской науки.

В день празднования университет подготовил несколько мероприятий. Так, в стенах вуза состоится выставка фоторабот профессора кафедры физиологии СПбГУ, академика РАН, доктора биологических наук Юрия Наточина "Магия воды", а также видеомост "Академия наук и музеи России о Д. И. Менделееве", приуроченный ко Дню науки и дню рождения Менделеева, где будут представлены уникальные документы и фотографии, рассказывающие о судьбе и творчестве выдающегося ученого.

В 2024 году Санкт-Петербургский госуниверситет отметит свое 300-летие. Недавно организационным комитетом по подготовке и проведению празднования под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко был утвержден перечень из более чем 30 событий. Присвоение имени университета космическому объекту - одно из мероприятий в череде предстоящих событий, в конце января на голосовании победил вариант "Альма Матер 1724".