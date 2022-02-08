В Кузбассе открыли центр промышленной робототехники

КЕМЕРОВО, 8 февраля. /ТАСС/. Инжиниринговый центр промышленной робототехники открыт на базе Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева для профподготовки кадров и сопровождения проектов по роботизации на предприятиях региона, сообщается во вторник на сайте местного правительства.

Предприятия Кузбасса сейчас внедряют роботизированную технику для автоматизации производственных процессов. Формируется спрос на профильных специалистов. Центр робототехники будет работать по направлениям: подготовка кадров, научное сопровождение роботизации на предприятиях, проектирование и программирование роботизированных технологических комплексов. Также будут проходить занятия для студентов, обучающихся по машиностроительным специальностям.

"Кузбасс - промышленный регион, на современных предприятиях активно внедряют роботизированную технику для автоматизации производства. Это формирует спрос на специалистов, которые могут ею управлять и обслуживать. Мы создаем все необходимые условия для их успешного развития и ждем на работу в кузбасских компаниях", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева, который принял участие в открытии центра.

Кузбасский политех ведет разработку технологий в сферах цифровизации промышленности, экологии, постмайнинга и глубокой переработки угля.