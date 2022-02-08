Количество закрытых нижегородских школ снизилось на 25%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 февраля. /ТАСС/. Карантин по ОРВИ и коронавирусу введен в 169 школах Нижегородской области, этот показатель за последние несколько дней сократился на 25%, следует из данных пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

На карантин в области 4 февраля были закрыты 212 школ. "На 8 февраля в 36% (в том числе в 169 школах - полностью) образовательных учреждений региона (школы и детские сады) полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ и по COVID-19. Ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения", - сказано в сообщении.

За прошедшую неделю в регионе регистрируется рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на 21% по совокупному населению и COVID-19 в 2,1 раза. Рост заболеваемости респираторными инфекциями преимущественно связан с распространением инфекции среди взрослого населения. Заболеваемость среди детей дошкольного и школьного возраста снизилась на 11% и 20% соответственно.

Во вторник на брифинге заместитель руководителя управления Наталья Садыкова сообщила, что на 8 февраля в регионе при секвенировании в 87% случаев выделятся штамм "омикрон" (лабораторно подтверждено 268 случаев). Число заболевших этим штаммом выше, так как секвенирование проводится выборочно. Основная часть заболевших не выезжала за пределы Нижегородской области, заразившихся изолировали либо госпитализировали по медицинским показаниям в инфекционные стационары, заболевание протекает преимущественно в форме ОРВИ.