В Татарстане число закрытых на карантин классов за выходные снизилось вдвое

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Количество школьных классов, находящихся на карантине из-за ОРВИ и других инфекционных заболеваний, снизилось в Татарстане за выходные более чем в два раза, сообщил ТАСС во вторник министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

"У нас на сегодняшний день 899 классов закрыты. Там где-то около 20 тыс. детей. Это практически в два раза меньше, чем было в пятницу. Сокращается количество. Традиционно у нас дети на разобщении, если в классе более 20% [заболевших]", - сказал Хадиуллин.

По его словам, положительный эффект оказали "утренние фильтры" в школах - проверки детей и сотрудников школ на входе в учреждение. "Мы в течение этого времени проводим фильтры. Очень сильно проверяем детей. И не допускаем [в школу], если у них температура, ОРВИ, все остальные моменты, симптомы болезни есть. И учителя, и дети, они проходят очень жесткий фильтр", - сказал министр.

Хадиуллин также обратил внимание, что в последние две недели отменяются занятия в школах по субботам. "В субботу детей в школы в обязательном порядке не приглашаем, для них проводим мероприятия: день семьи, день здоровья. <…> Каждая школа определяет сама формат проведения. Таким образом, мы разобщаем. И за это время, за два дня, практически еще раз проводим такие очень серьезные профилактические дезинфекционные меры в самих учреждениях образования", - сказал Хадиуллин.

5 февраля президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства сообщал, что на карантине из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей в Татарстане находятся более 2,4 тыс. классов.

На 8 февраля за сутки в республике зарегистрировано 1241 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, среди них у 216 детей. В общей сложности коронавирус диагностирован у 57 250 жителей региона.