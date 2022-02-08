Яровая предложила ввести уголовную ответственность за многократное вождение без прав

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ужесточить административное наказание за повторное управление транспортным средством без прав, а также установить уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства за такое деяние, совершенное при наличии трех административных правонарушений.

"Предлагаю повысить административную ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством. Сегодня такой признак повторности вообще отсутствует, у нас всегда одинаковая планка ответственности, то есть можно 150 раз нарушать, не имея права управления ездить, и платить один и тот же штраф", - сказала Яровая во вторник в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в законодательство РФ в части установления ответственности за опасное вождение.

Депутат напомнила, что сегодня при первом правонарушении штраф составит 30 тыс. рублей и административный арест до 15 суток, а также обязательные работы от 100 до 200 часов. За повторное управление транспортным средством лицом, которое лишено такого права, Яровая предлагает установить штраф от 50 до 100 тыс. рублей. "Действующие нормы в административном законодательстве позволяют лицу многократно продолжать управление транспортным средством, будучи лишенным такого права или не имея такого права. И тот уровень ответственности, который есть, это, скорее, мера поощрительного характера, чем мера ответственности и удержания", - отметила Яровая. По ее словам, граждане "откупаются незначительными суммами" и, несмотря на запрет суда, продолжают управлять транспортным средством и совершать правонарушения.

"Но не только это. Полагаю, что для тех лиц, которые лишены права управления и уже дважды привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством без наличия права на его управление, [нужно] установить уже уголовную ответственность", - отметила Яровая. Таким образом, пояснила она, будет введена административная преюдиция, к уголовной ответственности приведут три правонарушения. "Первое - это само правонарушение, на основании которого суд принимает решение о лишении субъекта права управления транспортным средством. Второе правонарушение - когда, будучи ограниченным по решению суда, он совершает управление транспортным средством, третье административное правонарушение - когда он повторно задерживается и привлекается за управление транспортным средством без наличия законных оснований на его управление. Думается, что лимит таких административных преюдиций в данном случае уже должен быть исчерпан", - заявила Яровая.

Конфискация автотранспорта

Кроме того, считает Яровая, дополнительной мерой по защите общественной безопасности может стать конфискация транспортного средства у нарушителей. В частности, она предлагает установить перечень преступлений, при совершении которых у собственников автомобиля следует разрешить его конфисковать. Речь идет о вождении в состоянии опьянения, превышении скорости или выезде на встречную полосу, а также о неоднократном управлении транспортным средством лицом, лишенным этого права.