В Бурятии работников лесного хозяйства подготовят к пожароопасному сезону на спецкурсах

УЛАН-УДЭ, 8 февраля. /ТАСС/. Курсы повышения квалификации пройдут более 100 работников сферы лесного хозяйства Бурятии перед пожароопасным сезоном. Об этом сообщила ТАСС главный специалист-эксперт отдела охраны, защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Ольга Быкова.

"Специалисты лесного хозяйства ожидают в 2022 году более напряженный пожароопасный сезон по сравнению с прошлым годом. Уже начата подготовка. Стартует обучение сотрудников лесного хозяйства: на первом этапе обучение пройдут более 100 человек: работники лесопожарных формирований, арендаторы лесных участков и представители муниципальных образований", - сообщила Быкова.

Учеба будет проходить в Бурятском лесопромышленном колледже. Специалисты повысят свою квалификацию по таким направлениям, как "начальник лесопожарной станции" и "руководитель тушения крупных лесных пожаров".

Быкова добавила, что в этом году для Бурятии будет увеличено финансирование из федерального бюджета. "На основные меры пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров поступит 367 млн рублей. Дополнительно планируется выделить более 450 млн рублей - на тушение лесных пожаров, наземное и авиационное патрулирование лесов, а также на увеличение численности работников парашютно-десантной пожарной службы", - отметили в РАЛХ.

Кроме того, по нацпроекту "Экология" регион получит в 2022 году технику для тушения пожаров на общую сумму более 90 млн рублей.

Бурятия - один из регионов, где лесные пожары ежегодно становятся острой проблемой, пожароопасный период здесь длится с апреля по октябрь, основные причины их возникновения - нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также сухие грозы. В 2021 году площадь лесных пожаров в регионе по сравнению с 2020 годом снизилась в 50 раз, количество - почти в четыре раза.