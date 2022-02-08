В Белоруссии закрыли два сайта за призывы к срыву конституционного референдума

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Доступ к двум интернет-сайтам, призывающим к срыву республиканского референдума по внесению изменений в Конституцию Белоруссии, ограничен на территории страны по решению прокурора Витебской области. Об этом сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

"По постановлениям прокурора Витебской области ограничен доступ к интернет-сайтам zubr.media и xx2022.org. Установлено, что на этих ресурсах размещались недостоверные сведения о запланированном в феврале 2022 года в Республике Беларусь референдуме, а также призывы к порче бюллетеней во время голосования", - отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре заявили, что материалы интернет-сайтов "мотивировали граждан Республики Беларусь к противоправному поведению, дискредитировали органы государственной власти и в целом Республику Беларусь".

В соответствии с указом президента Белоруссии Александра Лукашенко конституционный референдум пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно будет с 22 по 26 февраля.