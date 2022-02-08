Путин подписал указ об образовании Национального центра генетических ресурсов растений

Пандемия COVID-19

Посол РФ заявил, что Москва ждет ответа от Оттавы о признании "Спутника V"

Олег Степанов добавил, что "о возможных сроках говорить трудно, потому что мяч сейчас на канадской стороне, но мы исходим из того, что, как только наша вакцина завершит регистрацию во Всемирной организации здравоохранения, она автоматически окажется и в канадском списке"

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