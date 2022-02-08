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Путин подписал указ об образовании Национального центра генетических ресурсов растений

Он будет образован на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании Национального центра генетических ресурсов растений. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения научно-технологического развития Российской Федерации и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий постановляю: образовать на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова" Национальный центр генетических ресурсов растений", - говорится в документе.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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