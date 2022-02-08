Свыше 380 тыс. человек посетили туробъекты Хайнаня за пять дней новогодних каникул

САНЬЯ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Более 384,2 тыс. туристов посетили ключевые достопримечательности южной китайской провинции Хайнань за первые пять дней каникул по случаю Нового года по лунному календарю (в этом году длились с 31 января по 6 февраля). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, это на 11,73% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В материале также указывается, что объекты размещения в сфере туризма с 31 января по 4 февраля приняли на ночлег 477,8 тыс. туристов, что на 17,28% больше в годовом исчислении.

Как пишет газета, культурная жизнь Хайнаня в новогодние праздники была очень насыщенной. Так, например, город Хайкоу (административный центр провинции) запустил серию спортивных мероприятий под девизом "Добро пожаловать в Хайкоу встречать Новый год". В частности, в городском парке "Байшамэнь" прошли соревнования на лучший бросок мяча в баскетбольную корзину, состязания в беге, по перетягиванию каната, ведению мяча (дриблинг) и многие другие.

Туристы в курортном городе Санья отдыхали в кемпингах, проводили время на пляже. Большим спросом пользовался прокат лодок, катамаранов и гидроциклов. Кроме того, в дни новогодних каникул в городе были организованы выставки живописи и каллиграфии. В материале также указывается, что в дни каникул торговые центры Хайнаня были переполнены, что привело к буму потребления и положительно сказалось на экономике острова.

Новый год по лунному календарю, или по-китайски Чуньцзе (Праздник весны), наступил в ночь на 1 февраля. Он является одним из главных праздников в Китае. В новогодние каникулы китайцы, как правило, отправляются на малую родину, чтобы встретить Новый год в кругу родных и близких. Некоторые предпочитают путешествовать по стране.

В этом году остров Хайнань за неделю каникул принял в общей сложности более 5,4 млн отдыхающих, доходы местной туристической отрасли превысили 7,53 млрд юаней (1,18 млрд долларов по текущему курсу).