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Чернышенко поздравил ученых с Днем науки

По мнению заместителя председателя правительства, обеспечение ученых ресурсами позволит России достичь научного лидерства в мире

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Обеспечение ученых необходимым ресурсом, вовлечение молодежи в сферу исследований, а также эффективное взаимодействие науки и бизнеса позволят обеспечить научно-технологическое лидерство России на мировой арене. Об этом говорится в поздравлении с Днем науки заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, опубликованном во вторник на сайте кабмина.

"Наша основная задача - обеспечить исследователей необходимым ресурсом, вовлечь молодое поколение в эту сферу, настроить качественную связь между наукой и бизнесом так, чтобы экономика нашей страны процветала. И тогда мы сможем обеспечить научно-технологическое лидерство России на мировой арене. Поздравляю всех причастных с профессиональным праздником - энергии, смелых проектов и их успешной реализации на благо страны", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

По его словам, отдельное внимание уделяется сегодня обновлению приборной базы научных и образовательных организаций. В 2022 году на эти цели 205 вузов и научно-исследовательских институтов (НИИ) получат 11,8 млрд рублей. Это почти на 4 млрд больше, чем в прошлом году. Из них 2,5 млрд рублей будут направлены на приобретение приборов отечественного производства.

Отмечается, что для повышения эффективности и удобства работы исследователей в этом году на платформе "Гостех" будет запущен домен "Наука и инновации". Он позволит снизить бюрократическую нагрузку на ученых, обеспечит защиту научных результатов и доступ к имеющейся базе данных. Не менее важными являются вопросы грантовой поддержки, выдачи жилищных сертификатов и достойной оплаты труда.

"Россия всегда славилась великими именами ученых в разных областях. Сегодня мы также по праву гордимся достижениями современных научно-исследовательских команд и институтов. Талант, энтузиазм, ответственное отношение к делу и патриотизм - вот что отличает российского ученого, которому правительство стремится создать все условия для эффективной деятельности", - добавил Чернышенко.

День российской науки был учрежден указом президента России в 1999 году. Он приурочен ко дню основания Российской академии наук.

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РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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