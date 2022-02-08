В Новосибирске начались доклинические испытания препарата против COVID-19

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Противовирусный препарат на основе рекомбинантного человеческого интерферона-лямбда, разработанный в Новосибирске, успешно прошел первый этап доклинических испытаний. Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС заместитель директора по клинической работе Института цитологии и генетики СО РАН Максим Королев.

"Проведен первый пласт исследований интерферона-лямбда, его противовирусной активности против SARS-CoV-2, и они весьма оптимистичны. Широкий диапазон активных доз и при этом низкая токсичность позволяют оптимистично смотреть на его судьбу по всей линейке исследования", - отметил Королев с уточнением, что препарат направлен в первую очередь на борьбу с самим вирусом, а не с его последствиями.

По словам Королева, преимущество противовирусных препаратов, основанных на человеческих интерферонах - это максимально приближенный к естественному способ иммунологической борьбы с вирусами. "В организме человека есть интерфероновый пояс защиты, который призван бороться с инфекциями, в большей степени именно с вирусными инфекциями. Мы полагаем, что это максимально физиологический метод борьбы, который меньше сопряжен с непредвиденными побочными эффектами", - добавил он.

Следующий этап испытаний планируется провести примерно через год, так как программа доклинических и клинических исследований строго регламентирована. На доклинический этап уходит от года до двух, на клинический - не менее двух лет. "Мы вышли на уровень, когда можно запускать так называемую регламентную, или сертификационную доклинику <…>. Очень аккуратно скажу, что следующий срез можно будет сделать не ранее, чем через год", - добавил Королев.

Замдиректора отметил, что этот проект реализован в большей степени на площадке молодежной лаборатории, запущенной в рамках проекта Министерства науки и высшего образования РФ. По словам вице-губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой, в рамках национального проекта "Наука и университеты" созданы шесть таких лабораторий. "Это лаборатории, которые направлены на научные тематики будущего. Это прорывные направления для науки и для самой организации", - сказала вице-губернатор.