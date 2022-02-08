Группа "ГАЗ" совместно со Спецсвязью разработает бронеавтомобили для перевозки ценностей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Спецсвязь приступит к совместной с группой "ГАЗ" разработке защищенных автомобилей для перевозки ценностей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ФГУП "Главный центр специальной связи" (ФГУП ГЦСС).

"ФГУП "Главный центр специальной связи" и группа "ГАЗ" подписали соглашение о сотрудничестве в области создания спецавтомобилей, предназначенных для надежной и безопасной транспортировки грузов", - говорится в сообщении.

По информации предприятия, в рамках сотрудничества стороны планируют создать совместный инженерный комитет для разработки специальной техники с учетом потребностей ФГУП ГЦСС. "Особое внимание будет уделено созданию модификаций, работающих на экологически чистых видах топлива", - подчеркнули в Спецсвязи.

Сейчас новейшая модель автомобиля ГАЗ - цельнометаллический фургон "Газель NN" - уже передана в опытную эксплуатацию ФГУП ГЦСС. "Автомобили нового поколения позволят обслуживать большее количество заказов, обеспечивая соблюдение сроков доставки и безопасность ценных грузов", - отметили в пресс-службе.

Задачей ФГУП ГЦСС является полная сохранность секретности и целостности отправлений, а также их своевременная доставка в любую точку мира. Спецсвязь осуществляет перевозки только собственным автотранспортом, в том числе на бронированных автомобилях и автомобилях, поддерживающих определенный температурный режим. Грузы на всем пути следования сопровождаются сотрудниками (фельдъегерями), вооруженными служебным оружием.