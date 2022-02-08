Посол РФ заявил, что Москва ждет ответа от Оттавы о признании "Спутника V"

ОТТАВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия и Канада провели обмен официальными формами национальных сертификатов о вакцинации, и сейчас Москва ожидает решения Оттавы по признанию российской вакцины "Спутник V". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов в преддверии Дня дипломата, который отмечается 10 февраля.

"Провели с канадской стороной обмен официальными формами национальных сертификатов о вакцинации. Сейчас ждем ответа от Оттавы, чтобы оформить их взаимное признание", - сказал он. Степанов добавил, что "о возможных сроках говорить трудно, потому что мяч сейчас на канадской стороне, но мы исходим из того, что, как только наша вакцина завершит регистрацию во Всемирной организации здравоохранения, она автоматически окажется и в канадском списке".

Для въезда в Канаду сейчас туристам необходимо пройти полный курс вакцинации западными препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca, а также индийской вакциной Covaxin и китайскими Sinopharm и Sinovac.