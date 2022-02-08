В школах Татарстана планируют ограничить использование интернета

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проработать возможность включения в уставы образовательных учреждений норм, которые ограничивали бы использование учениками интернета в школах, за исключением случаев, когда того требует образовательный процесс. Об этом он сообщил на итоговой коллегии надзорного ведомства республики.

"Коллеги, в ближайшее время совместно с уполномоченными органами проработайте возможность включения в уставы образовательных организаций норм, ограничивающих использование интернета в школах, за исключением случаев, когда это требуется для учебного процесса", - сообщил Нафиков.

Он заявил, что назрела необходимость вернуть детей из виртуального в реальный мир. Основные задачи образования и воспитания - привить основы нравственности, этики и сопереживания. "В противном случае нам не удастся донести до подрастающего поколения настоящие общечеловеческие ценности и научить детей жить, мирно взаимодействуя друг с другом и обществом", - сказал прокурор Татарстана.

Свое же выступление прокурор начал с упоминания трагедии в казанской школе № 175. По его мнению, она отчетливо высветила ряд серьезнейших проблем в сфере защиты и обеспечения прав несовершеннолетних, организации их воспитания.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая прошлого года устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц.