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Песков объяснил, почему Макрон ночевал в гостинице, а не в Кремле

Пресс-секретарь президента заявил, что большинство гостей предпочитает жить в гостиницах, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон остановился на ночь в Москве в отеле, а не в Кремле по его собственному желанию, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это выбор наших гостей", - сказал Песков в ответ на вопрос, почему Макрон не переночевал в Кремле.

Кроме того, по словам Пескова, по имеющимся у него данным, в гостиничном номере в самом Кремле сейчас идет ремонт.

"Большинство гостей все-таки предпочитает жить в гостиницах, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная по понятным причинам", - заключил он.

Пресс-секретарь напомнил, что горячий обед двух президентов включал в себя блюда русской кухни и российские вина. Как сообщалось накануне, Путин угостил Макрона осетриной, олениной, грушевым пирогом и другими блюдами. Среди напитков в меню значились "Шардоне", "Усадьба Дивноморское", произведенное в России в 2015 году, и вино того же производителя "Ребо", также 2015 года.

После окончания переговоров Макрон совершил ночную прогулку по Красной площади. По словам Пескова, безопасность французского президента была обеспечена на должном уровне.

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Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
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