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Песков полагает, что фраза про "красавицу" позаимствована из русского фольклора

Президент РФ Владимир Путин накануне процитировал фразу: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". Журналисты указали представителю Кремля, что это выражение похоже на строчку одной из песен группы "Красная плесень"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вряд ли знаком с творчеством группы "Красная плесень", а сами исполнители скорее всего позаимствовали фразу про "красавицу" из русского фольклора. Таким мнением поделился с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Накануне Путин обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского, который "недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из <...> минских соглашений". Глава российского государства заметил, что "Минск-2" нужно исполнять, потому что альтернативы этим договоренностям нет, и процитировал фразу: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица".

Журналисты указали представителю Кремля, что это выражение похоже на строчку одной из песен "Красной плесени". "Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, - отреагировал Песков. - И, наверное, думаю, что в свое время эта группа - я тоже, честно говоря, не знаком [с ее работами] - позаимствовала это из русского фольклора".

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