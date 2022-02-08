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Пандемия COVID-19
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Россия может на этой неделе пройти пик заболеваемости омикрон-штаммом

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что важную роль в борьбе с распространением новых мутаций играет ревакцинация

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия на этой неделе может пройти пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. Такую оценку озвучил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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"По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости "омикроном". К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости. Использование вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" помогло России справиться с "омикроном" значительно лучше, чем большинству стран", - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что важную роль в борьбе с распространением новых мутаций играет ревакцинация. "Ревакцинация однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", доказавшей свою эффективность и безопасность, крайне важна для защиты от штамма "Омикрон" и других вариантов вируса", - отметил он.

Как сообщалось ранее, по данным исследования Национального института инфекционных заболеваний им. Спалланцани в Италии российская вакцина показала самую высокую эффективность против новых мутаций коронавируса среди других препаратов.

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РоссияПандемия COVID-19
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