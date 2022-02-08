В Якутске стартовал всероссийский конкурс по созданию мастер-плана города

ЯКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Всероссийский конкурс по созданию мастер-плана столицы Республики Саха (Якутия) стартовал в Якутске.

"Я очень рад, что сегодня стартует наш конкурс по мастер-плану города Якутска. Я придаю этому событию очень большое значение, потому что мастер-план на самом деле это основа планирования не только градостроительного развития города, мастер-план - это основа планирования жизни города", - сказал глава Якутии Айсен Николаев в ходе пресс-конференции, посвященной старту конкурса.

Он отметил, что в указе "О развитии города Якутска - столицы Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года" определена миссия города Якутска к 2032 году как лучшего для жизни человека города в мире на вечной мерзлоте.

"Безусловно, мастер-план - это основа для реализации этой миссии. Я очень надеюсь, что участники конкурса - и, надеюсь, что их будет много, - как раз в своих предложениях, в своих проектировках будут подходить к разработке мастер-плана не как к какому-то обыденному событию, а как к разработке города, который должен стать лучшим городом в мире на вечной мерзлоте для жизни человека. Это крайне амбициозная задача, непростая задача, потому что жизнь меняется, и требования людей меняются", - добавил Николаев.

Как отметил на пресс-конференции мэр Якутска Евгений Григорьев, в последние 20 лет численность жителей города выросла на 200 тыс. человек. "Будущее нашего города связано с реализацией человеческого капитала. <…> У нас нет здесь крупных производств, мы реализуемся и развиваемся за счет нашего человеческого капитала. Поэтому сегодня для того, чтобы развиваться и уверенно смотреть вперед, мы должны понимать, что нам нужно конкурировать, в том числе и по городской среде, по комфортности города, с крупнейшими городами", - сказал Григорьев.

Конкурс пройдет в два этапа - отборочный и разработка конкурсных предложений финалистами. Отмечается, что в июле планируется выбрать победителя. Инициатор конкурса - правительство Республики Саха (Якутия), партнеры - АО "ДОМ.РФ", окружная администрация города Якутска, заказчик конкурса - Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия). Оператором конкурса выступает агентство стратегического развития "Центр". В ноябре 2021 году в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная старту проекта по разработке мастер-плана Якутска. Проект состоит из конкурса и исследования по комплексной оценке потенциала развития территории городского округа Якутска.