Россияне рассказали, без каких вещей не представляют своей жизни

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Две трети (66%) опрошенных молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет в эпоху пандемии сложнее всего отказываются от интернета, а примерно половине (52%) респондентов старше 60 лет - от стиральной машины, свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Молодежи 18-24 лет сложнее всего будет без интернета (66%) и смартфона (65%), значение этих изобретений для них выше, чем для других возрастных групп, на третьем месте - компьютер и ноутбук (38%)", - говорится в материалах исследования.

При этом необходимыми вещами для респондентов в возрасте от 25 до 44 лет стали смартфон (54% для 25-34-летних, 49% для 35-44-летних), интернет (53% для 25-34-летних, 47% для 35-44-летних) и стиральная машина (40% для 25-34-летних, 44% для 35-44-летних). Для россиян от 60 лет и старше самыми необходимыми предметами быта стали стиральная машина (52%), телевизор (44%) и смартфон (32%).

Больше половины (60%) опрошенных женщин назвали самым необходимым предметом стиральную машину, у мужчин она оказалась третьей по значимости (28%). Респонденты мужского пола назвали самыми необходимыми вещами автомобиль и интернет (по 45%), тогда как женщины назвали их в 19% случаев.

В целом для опрошенных россиян сложнее всего оказалось лишиться стиральной машины (46%). На втором месте среди самых необходимых для жизни предметов оказался смартфон (44%), на третьем - интернет (42%). Четвертое место занимает автомобиль (31%), четверть опрошенных назвали телевизор (25%), компьютер и ноутбук назвал каждый пятый (21%), книги - 16%.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 января 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.