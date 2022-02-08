Число пациентов с ковидом в стационарах Югры снизилось на 1,5% за сутки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 февраля. /ТАСС/. Лечение в ковидных отделениях и специализированных стационарах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) проходят 1487 пациентов, что на 1,5% меньше, чем сутками ранее. Об этом сообщил в ходе заседания регионального оперативного штаба директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

По данным департамента на 7 февраля, в инфекционных госпиталях региона лечение проходили 1510 пациентов.

"За минувшие сутки госпитализировано для стационарного лечения - 193 жителя Югры, продолжают лечиться в ковидных отделениях и больницах округа - 1 487 человек. Коечный фонд достаточный, реанимационный коечный фонд сегодня заполнен менее чем на 30%", - сказал Добровольский.

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания отметила, что, по оперативным данным департамента здравоохранения ХМАО, за весь период в регион поступило почти 1,3 млн комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. "На 8 февраля 2022 года привиты первым компонентом 866,6 тыс. - 86% от числа граждан, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 829,6 тыс. человек - 82,3% от названного выше числа граждан. Подлежат ревакцинации - 417,3 тыс. жителей, из них ревакцинировано 43%", - сказала она.

За все время пандемии в Югре заразились ковидом 146,8 тыс. человек, 96,9 тыс. выздоровели, 2 202 умерли.

В округе с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.