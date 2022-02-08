Эксперт: проекты ГЧП в сфере образования позволят повысить качество жизни в Арктике

ЯКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Реализация проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере образования позволит повысить качество жизни в Арктической зоне РФ (АЗРФ). Такое мнение выразил заместитель генерального директора по работе с экспертами Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

Президент России Владимир Путин в октябре 2020 года утвердил стратегию развития АЗРФ до 2035 года. В числе ее приоритетов - повышение уровня жизни населения, улучшение качества жизнеобеспечения в арктических территориях. По ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей все арктические регионы необходимо вывести на уровень не ниже среднероссийского.

"Без взаимодействия государства и бизнеса, реализации проектов государственно-частного партнерства проблему повышения качества жизни в Арктике практически невозможно решить. Проекты ГЧП в сфере образованию выгодны как государству, так и бизнесу. Государство получает инвестиции в систему образования, а бизнес - кадры для устойчивой реализации проектов в отдаленных арктических регионах", - сказал Воротников, выступая на заседании рабочей группы совета при главе Республики Саха (Якутия) по благополучию и устойчивому развитию.

Проекты в сфере ГЧП

По оценкам эксперта, частные инвестиции в социальную инфраструктуру Арктической зоны Российской Федерации незначительны и составили в 2020 году всего 7,9 млрд рублей, или 2,1% от общего объема (в целом по России частные инвестиции в эту сферу составляют более 250 млрд рублей, или 11,7% от общего объема).

"Опыт реализации проектов ГЧП социальной направленности имеется лишь в четырех субъектах Арктической зоны РФ. При этом большинство из них сконцентрировано преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе (три проекта) и муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), отнесенных к Арктической зоне РФ (четыре проекта). Все семь проектов направлены на развитие системы образования", - сказал Воротников.

Кроме проектов ГЧП в системе образования, по словам эксперта, в настоящее время в российской Арктике реализуется два ГЧП-проекта в сфере культуры, досуга и туризма и один - в сфере развития спорта.

По мнению Воротникова, одной из перспективных форм финансирования инфраструктурных проектов в рамках ГЧП является использование механизма отложенных налоговых платежей (Tax Increment Financing - TIF). "Суть механизма отложенных налоговых платежей заключается в обеспечении возмещения расходов инвестора через специальные фонды, пополняемые за счет налоговых поступлений от доходов, созданных и введенных в эксплуатацию инфраструктурных объектов. Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо проработать вопросы внедрения механизма финансирования инвестиций за счет будущих налогов", - полагает экономист.

Он также видит определенную перспективу в заключении энергосервисных контрактов. Такой контракт представляет собой особую форму договора, направленного на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности. "Для деятельности учреждений образования, особенно с учетом необходимости решения поручения президента РФ Владимира Путина об углеродной нейтральности России к 2060 году, необходимо обеспечить их альтернативной энергетикой с минимальным использованием углеродсодержащих источников энергии. Именно это позволяют сделать энергосервисные контракты", - отметил он.

Отличительной особенностью энергосервисного контракта является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. "Таким образом, отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для осуществления всего проекта привлекаются энергосервисной компанией", - пояснил Воротников.

О совете

Совет при главе Якутии по благополучию и устойчивому развитию был создан в июле 2021 года для повышения качества жизни населения и обеспечения развития региона. Совет является экспертным совещательным и консультативным органом, созданным в целях координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления республики, учреждений, организаций и предприятий по вопросам повышения уровня благополучия населения и обеспечения устойчивого развития.

Совет готовит предложения по вопросам укрепления общественного здоровья, создания условий для здорового образа жизни и благополучия человека в условиях Крайнего Севера и Арктики. Совет разрабатывает проекты по обеспечению благополучия и социально-экономического роста в условиях Крайнего Севера и Арктики для дальнейшего межрегионального и международного масштабирования, а также научно-исследовательские проекты по изучению вопросов обеспечения устойчивого развития не только Якутии, но и регионов Дальнего Востока и Арктической зоны страны.