В Крыму уволили охранника, который не пустил скорую на парковку магазина

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Охранная фирма после представления прокуратуры уволила сотрудника, не пустившего в декабре прибывшую на вызов бригаду скорой помощи на парковку торгового центра в Симферополе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Крыма.

Следственный комитет и прокуратура Крыма в декабре начали проверки после появления в соцсетях видео, на котором охранник не открыл бригаде скорой помощи шлагбаум для проезда на парковку торгового центра, в котором стало плохо женщине.

"Установлено, что работник, осуществляющий охрану и не пропустивший экипаж скорой медицинской помощи, в 2004 году был осужден за совершение разбоя, не имеет правового статуса частного охранника. Кроме того, в договоре на оказание охранных услуг объект охраны не конкретизирован, на охраняемом объекте не размещена информация об осуществлении пропускного режима. В этой связи прокурор в адрес руководителя фирмы внес представление. В настоящее время трудовой договор с охранником расторгнут", - говорится в сообщении.

Также ответственное должностное лицо охранного предприятия и охранник привлечены к административной ответственности по ст. 20.16 КоАП РФ ("Незаконная охранная деятельность").

Установлено, что земельный участок по улице Одесской в Симферополе используется частной фирмой на основании договора аренды, заключенного с местной администрацией для обслуживания автотранспорта. "Как показала проверка, шлагбаум, а также иные элементы ограждения автомобильной парковки установлены за границами предоставленного по договору аренды земельного участка. В этой связи прокуратура в отношении предприятия возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.1 КоАП РФ ("Самовольное занятие земельного участка"). В целях устранения выявленных нарушений земельного законодательства, а также по фактам непринятия мер, направленных на демонтаж объектов, прокурором в адрес администрации г. Симферополя внесено представление", - отмечается на сайте.

Ранее сообщалось, что пациентке, к которой прибыла скорая, была оказана своевременная квалифицированная помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.