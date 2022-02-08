Государственный приют для собак построят во Владимирской области в 2023 году

ВЛАДИМИР, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Владимирской области планируют потратить до 70 млн рублей на строительство приюта для животных, который рассчитывают открыть в 2023 году. Об этом на онлайн-брифинге во вторник сообщил журналистам заместитель директора департамента ветеринарии, начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными Александр Григорьев.

"У нас есть договоренность с администрацией Владимира о предоставлении для капитального строительства приюта земельного участка на территории города Владимира. <…> В текущем году мы планируем провести подготовку проектно-сметной документации, изыскательские работы и приступить в следующем году к капитальному строительству приюта <…> Мы предполагаем, что первый приют построим в следующем году и одновременно запустим работу по строительству еще двух", - сказал он.

Как пояснил представитель департамента, на подготовку проекта выделено 2 млн рублей, по мере его готовности определится точная стоимость строительства. По предварительным оценкам, она составит около 40-70 млн рублей.

Кроме того, власти прорабатывают возможность строительства приютов в районе Мурома, Коврова, а также Суздаля.

По данным Григорьева, в 2021 году от жителей поступило порядка 1 300 обращений о нахождении безнадзорных животных, за этот период было отловлено 2 090 собак. После чипирования их возвращали на прежнее место обитания.