Шесть новых участников присоединились к хартии "Цифровая этика детства"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Меморандум о присоединении к хартии "Цифровая этика детства" подписали шесть новых участников. Среди них - Институт развития интернета (ИРИ), АНО "Диалог", Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и другие, сообщил председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Антон Шингарев во вторник.

"В ноябре прошлого года мы запустили "Цифровую этику детства" - так называется наша хартия. Это некоторый сбор фундаментальных принципов, правил и подходов к тому, как, нам кажется, надо организовать безопасную цифровую среду. Здесь очень важен голос учителей, педагогов, университетов, гражданского общества, регуляторов. Поэтому мы приглашаем присоединяться к хартии очень широкий круг компаний и не только. Мы очень рады, что сегодня к нам присоединятся новые члены, подпишут хартию и мы вместе сможем дальше защищать интернет", - сказал он на церемонии открытия Форума цифровой безопасности - Cyber Security Day 2022.

Меморандум о присоединении к хартии подписали генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, директор Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, генеральный директор региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин, заместитель генерального директора АНО "Диалог" Дарья Богданова, директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев и коммерческий директор компании "Мой офис" Елена Непочатова.

"АНО Диалог прежде всего видит свою роль в плане просветительской, образовательной работы. Мы уже начали совместно с проектом "Большая перемена" интересный проект по обучению молодежи в режиме онлайн, трендам интернета, как себя обезопасить в цифровой среде, как подросткам существовать в цифровой среде для того, чтобы чувствовать себя там комфортно и безопасно", - отметила Богданова.

Для того, чтобы повышать цифровую грамотность россиян, необходимо создавать как можно больше качественного контента, который будет учить основным принципам безопасности в сети, подчеркнул Гореславский. "Я глубоко верю в один тезис - чем больше человек знает, чем больше он понимает, чем больше он читает и заимствует опыт, который качественно описан или снят, тем больше он готов к разным ситуациям в жизни. Все то, что происходит с нами в виртуальном мире и в онлайн - это же тоже опыт. Чем больше мы будем об этом знать, чем больше будем смотреть об этом классного, качественного контента, которого все больше, тем больше будет вырабатываться, так скажем, "прививка", антитела будут повышаться ко всей этой истории", - отметил он.

О хартии

В рамках открытия форума Альянс по защите детей в цифровой среде также объявил о старте акции #МояХартия, которая проводится в поддержку принципов хартии. На протяжении февраля представители Альянса будут рассказывать о мерах безопасности для детей в интернете, правилах цифровой грамотности, специальных продуктах и решениях и делиться позитивным контентом.

Хартия "Цифровая этика детства" содержит ценности и правила поведения, соблюдение которых позволит создать цифровую среду, безопасную и благоприятную для развития и творческой самореализации детей. Документ был разработан девятью крупнейшими компаниями России вобласти IT и медиаиндустрии, которые ранее основали альянс.