В Тюменской области ликвидировали два последних очага коронавируса

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Два очага коронавируса ликвидировали в Тюменской области. В регионе не осталось действующих очагов инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области нет очагов COVID-19. Действующие ранее очаги коронавирусной инфекции в АСУСОН ТО "Винзилинский психоневрологический интернат" (Тюменский район, поселок Винзили ) и в АУ ИГ ЦСОН "Забота" социальное отделение службы "БОМЖ" (город Ишим) закрыты", - говорится в сообщении.

В психоневрологическом интернате болело 79 человек (57 получателей социальных услуг и 22 сотрудника), контактных 21 человек. В центре соцобслуживания населения диагноз был у 10 человек (9 получателей услуг и 1 сотрудник), контактных было 14 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 2 763 случая заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 120 325 случаев, выздоровели 88 272 человека.