Кировская область расширит турпрограмму для участников тура "Яркие выходные в Приволжье"

КИРОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Кировская область расширит туристическую программу для участников праздничного круизного тура "Яркие выходные в Приволжье" в марте. Туристы примут участие в интерактивной программе "Хлыновская застава", познакомят с вятским воеводой и его дружиной, поучаствуют в состязаниях и народных забавах, сообщил ТАСС министр спорта и молодежной политики Кировской области Георгий Барминов.

"Яркие выходные в Приволжье" - это масштабный межрегиональный проект, объединивший девять регионов. Участвуют Кировская, Самарская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская области, Удмуртия, Мордовия, Татарстан и Марий Эл. Организаторами проекта являются Куйбышевский филиал АО "ФПК", Куйбышевская железная дорога, Горьковский филиал АО "ФПК", ООО "РЖД Тур" и региональные туроператоры. Проект реализуется при поддержке органов власти регионов.

"В марте, когда Киров примет круизный тур "Яркие выходные в Приволжье", мы предложим расширенную программу. В нее войдет знаменитая интерактивная программа "Хлыновская застава", которая будет интересна и взрослым, и детям. Это отличная возможность прикоснуться к живой истории вятской земли, познакомиться с вятским воеводой и его дружиной, поучаствовать в состязаниях и народных забавах", - сказал Барминов.

Программа скорректирована с учетом пожеланий участников железнодорожного тура, прошедшего в новогодние праздники. "Жители Ижевска, Казани, Нижнего Новгорода прибыли в столицу Кировской области на туристическом поезде, посетили знаковые достопримечательности региона, продегустировали блюда местной кухни, побывали на мастер-классах, развлекательных мероприятиях и выразили желание побывать еще и на других площадках", - отметил министр.