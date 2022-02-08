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Пандемия COVID-19

Сотни автомобилей направлены медикам в Свердловской области для выездов к пациентам

Для помощи медикам в амбулаторном звене привлечено 1,3 тыс. студентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Сотни автомобилей в Свердловской области были направлены в помощь медикам для выездов на дом к пациентам. Об этом сообщил на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Сотни автомобилей выделены для того, чтобы возить врачей, фельдшеров помощников врачей по адресам. Автомобили выделены и администрациями, в том числе в Екатеринбурге, и частными предпринимателями. В ряде случаев заключены договоры с организациями, которые занимаются оказанием услуг такси", - сказал Креков.

Также замгубернатора добавил, что для помощи медикам в амбулаторном звене привлечено 1,3 тыс. студентов. В ближайшее время туда будут направлены дополнительно еще 400 человек.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным регионального оперштаба, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 257 103. Выздоровели 197 513 человек, умерли 10 084.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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