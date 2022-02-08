{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Зеленский пообещал смартфоны всем вакцинированным от ковида пенсионерам

Также президент Украины пообещал им льготный тариф
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон и льготный тариф.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", - заявил Зеленский во вторник на форуме Diia Summit.

На Diia Summit команда Минцифры представила более 10 новых цифровых услуг, среди них изменение места регистрации, услуги для пенсионеров и водителей, новые уведомления в цифровой программе "Дия". Также презентован специальный налоговый режим для IT-индустрии и другие цифровые проекты.

Сейчас на Украине действует программа "еПоддержка", которая предусматривает выплату 1 тыс. гривен (примерно $35) вакцинированным украинцам. На этой неделе правительство примет решение о расширении программы. Сейчас получить 1 тыс. гривен из госбюджета могут украинцы от 14 лет, которые получили две дозы вакцины. Для этого нужно иметь ковид-сертификат в мобильном приложении "Дия".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПандемия COVID-19
Государственный приют для собак построят во Владимирской области в 2023 году
Кроме того, власти прорабатывают возможность строительства приютов в районе Мурома, Коврова, а также Суздаля
Читать полностью