Зеленский пообещал смартфоны всем вакцинированным от ковида пенсионерам

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон и льготный тариф.

"Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", - заявил Зеленский во вторник на форуме Diia Summit.

На Diia Summit команда Минцифры представила более 10 новых цифровых услуг, среди них изменение места регистрации, услуги для пенсионеров и водителей, новые уведомления в цифровой программе "Дия". Также презентован специальный налоговый режим для IT-индустрии и другие цифровые проекты.

Сейчас на Украине действует программа "еПоддержка", которая предусматривает выплату 1 тыс. гривен (примерно $35) вакцинированным украинцам. На этой неделе правительство примет решение о расширении программы. Сейчас получить 1 тыс. гривен из госбюджета могут украинцы от 14 лет, которые получили две дозы вакцины. Для этого нужно иметь ковид-сертификат в мобильном приложении "Дия".