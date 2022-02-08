В Москве провели почти 470 тыс. первичных аудиоконсультаций для пациентов с ОРВИ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты в поликлиниках Москвы провели уже почти 470 тыс. первичных аудиоконсультаций пациентам с симптомами ОРВИ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса социального развития.

"Поликлиники столицы продолжают оказывать помощь пациентам с симптомами ОРВИ - в том числе и удаленно. Только за последние сутки первичную аудиконсультацию врача получили более 45 тыс. жителей, всего с 28 января - почти 470 тыс. жителей", - говорится в сообщении.

Первичную аудиконсультацию врача можно получить, если у пациента появились симптомы ОРВИ. В поликлинику ходить не нужно: врач позвонит, расспросит о самочувствии и симптомах, оформит электронный рецепт на лекарства и дистанционно откроет больничный на 7 дней.

Специалисты закроют больничный также удаленно. Врач снова позвонит для аудиоконсультации и уточнит самочувствие. Если пациент поправился, больничный закроют дистанционно - он появится в электронной медкарте и будет автоматически направлен работодателю.

"Как получить первичную аудиконсультацию врача? Для этого заполните заявку с помощью электронной формы по ссылке. По этой заявке врач позвонит вам сам", - добавляется в материале.