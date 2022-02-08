Главным редактором еженедельника "Аргументы и факты" стал Михаил Чкаников

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Главным редактором издательского дома "Аргументы и факты" назначен Михаил Чкаников. Об этом сообщили в пресс-службе издательского дома во вторник.

"Редакцию издательского дома "Аргументы и факты" с 8 февраля 2022 года возглавит Михаил Чкаников", - рассказали в пресс-службе.

Генеральный директор АО "Аргументы и факты" Руслан Новиков поблагодарил за работу Игоря Черняка, который на протяжении пяти лет занимал должность главного редактора, и пожелал Михаилу Чканикову плодотворной работы на новом посту.

"Мы рады приветствовать Михаила Чканикова во главе редакции издательского дома "Аргументы и факты", желаем плодотворной работы, ориентированной на рост и развитие печатных и цифровых проектов. Уверен, что лидирующие позиции "АиФ" только укрепятся, а любовь многомиллионной аудитории будет приумножаться", - привели слова Новикова в пресс-службе.

Михаил Чкаников родился 29 июня 1964 года. Работал редактором, корреспондентом в журналах "Хлопок" и "Животновод", затем корреспондентом газеты "Советская Россия", специальным корреспондентом газеты "Труд". В 1993 году перешел на работу в Издательский дом "Сельская новь", был заместителем главного редактора, членом совета директоров, акционером этого предприятия и еще ряда издательских и рекламных компаний. В течение двух лет с 2005 года был главным редактором интернет-портала и газеты "Крестьянские ведомости", принимал участие в работе над телепередачей "Крестьянская застава". Последние два года - первый заместитель главного редактора ФГБУ "Редакция "Российской газеты". На этом посту перезапустил деятельность отдела экономики газеты и интегрировал его в работу сайта RG.RU.