В малых городах Свердловской области зафиксировали рост заболеваемости ковидом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области зафиксировало рост заболеваемости ковидом в малых и средних городах региона. Об этом сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

"Мы видим, что темпы прироста [заболеваемости ковидом] по Екатеринбургу существенно ниже, чем в среднем. Я назвал 70%, Екатеринбург дал 20% прироста [за прошедшую неделю]. То есть эпидситуация начала развиваться в небольших городах Свердловской области", - сказал Козловских.

Как уточнил главный санитарный врач, дети в Свердловской области в восемь раз реже взрослых тяжело болеют ковидом при "омикроне". Среди заразившихся коронавирусом взрослых тяжелое течение зафиксировано в 0,6% случаев. Среди детей этот показатель составляет менее 0,1%. Также зафиксировано снижение количества людей, которым необходима госпитализация. При распространении варианта "дельта" этот показатель достигал у взрослых до 15%, а сейчас он составляет около 5,6%.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным регионального оперштаба, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 257 103. Выздоровели 197 513 человек, умерли 10 084.