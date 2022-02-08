Эксперты СБ РФ предложили задействовать диаспоры для соблюдения законов мигрантами

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности (СБ) РФ предложили использовать потенциал национальных диаспор, чтобы обеспечить соблюдение российских законов мигрантами. Эти и другие меры выработаны на заседании межведомственной комиссии Совбеза по общественной безопасности, сообщает во вторник пресс-служба аппарата СБ.

Отмечается, что на встрече были рассмотрены мероприятия по "предупреждению и пресечению правонарушений, совершаемых мигрантами и в отношении них". "Обращено внимание на важность использования потенциала представителей национальных диаспор (землячеств) в целях соблюдения прибывшими мигрантами российского законодательства", - указали в Совбезе.

Кроме того, эксперты предложили усилить государственный контроль за исполнением федерального законодательства в сфере миграции, в том числе по вопросам профилактики правонарушений среди иностранных граждан на территории РФ.

Выработаны меры, призванные сделать более эффективной работу по предупреждению и пресечению коррупции при предоставлении госуслуг в сфере миграции. "Разработаны конкретные мероприятия по выявлению, пресечению и предупреждению попыток вовлечения иностранных граждан в криминальную среду, экстремистскую, террористическую и коррупционную деятельность", - добавили в СБ РФ.

Эксперты также отметили, что нужно повышать эффективность мер, принимаемых в рамках трансграничного сотрудничества, для противодействия нелегальной миграции. Намечены и другие дополнительные меры правового и организационного характера.