В ОП предложили приравнять крупные игровые онлайн-площадки к аудиовизуальным сервисам

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Игровые онлайн-площадки Steam, Origin, PlayStation и Xbox нужно наделить статусом аудиовизуальных сервисов, в перспективе они должны соблюдать требования закона "о приземлении". Такое мнение ТАСС во вторник выразил глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.

"Совершенно очевидно, что игровые онлайн-сервисы Steam, Origin, PlayStation и Xbox нужно наделить правами и обязанностями аудиовизуальных сервисов, потому что они распространяют контент на очень большое число пользователей. Чем они тогда отличаются от условного Netflix? Подобные сервисы показывают фильмы и сериалы, а игровые площадки также распространяют аудио- и видеоинформацию", - сказал Малькевич.

По его словам, в ряде игр на этих сервисах у пользователей есть возможность общаться друг с другом с помощью чатов. "Их можно и к соцсетям приравнять. А это значит, что в обществе нужно как минимум начать дискуссию по их потенциальному приземлению", - отметил член ОП.

Он подчеркнул, что ранее к нему поступило обращение от женщины, которая "заметила своего 12-летнего сына за игрой в откровенно непристойную компьютерную игру" на платформе Steam. "Это, судя по описанию, шутер, в сюжете которого альтернативная история, смешанная с откровенной порнографией. Возмущению подписчицы не было предела, она попросила разобраться в ситуации", - сообщил Малькевич.

Он уточнил, что для покупки этой игры "не требуется возрастная верификация, она является пропагандой нацизма и имеет очевидный порнографический характер". "Очевидно, что ни о каком самоконтроле со стороны крупной игровой платформы речи не идет в принципе", - заключил Малькевич, добавив, что такой игре "не место для распространения в рунете".

В соответствии с новым законом "о приземлении", зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.