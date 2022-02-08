Минюст РФ хочет увеличить возраст детей, которым можно находиться с мамами в СИЗО

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции России предлагает увеличить до четырех лет возраст детей, которые могут пребывать в СИЗО вместе с попавшими под стражу мамами. Об этом сообщил во вторник министр юстиции РФ Константин Чуйченко в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"У нас сейчас есть планы представить в правительство законопроект, сутью которого является увеличение срока, когда женщина может находиться с ребенком [в следственном изоляторе]", - сообщил он.

В настоящее время в СИЗО и женских колониях женщина может содержаться вместе с малолетним ребенком до его достижения трех лет. "Мы хотим предложить до четырех [лет увеличить] этот возраст, - сказал Чуйченко. - Потому что для женщин это очень важно, да и для ребенка тоже, чтобы связь не прерывалась, несмотря на то, что женщина находится в местах лишения свободы".