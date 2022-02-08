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Глава Минюста назвал случаи насилия над заключенными профессиональной деформацией

Константин Чуйченко заметил, что надо менять ментальность
Министр юстиции России Константин Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Министр юстиции России Константин
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал получившие резонанс случаи насилия в местах лишения свободы над заключенными проявлением "огромнейшей профессиональной деформации" сотрудников. Об этом сказал, выступая совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Те случаи, с которыми мы столкнулись и, собственно, которые сейчас получили такой общественный резонанс, я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации. Я даже представить себе не могу, что может быть еще хуже, чем вот это", - сказал министр, отвечая на вопрос Москальковой.

"И с этим надо, конечно, чего-то делать", - признал он, заметив, что надо "менять ментальность". "Хотя во ФСИН работает очень много честных, порядочных и человечных людей. Это надо признать", - добавил Чуйченко.

Теги
РоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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