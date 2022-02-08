В Свердловской области только 80% ПЦР-тестов загружаются в кабинет на госуслугах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Только 80% результатов ПЦР-тестов в Свердловской области приходят в личный кабинет на портале госуслуг. Об этом сообщил на брифинге во вторник заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Несколько дней назад наши коллеги из Роспотребнадзора нам представили статистику, согласно которой где-то около 60% результатов соответствующих анализов приходят в личный кабинет, а это очень мало, они должны 100% туда приходить. Сейчас этот процент поднялся до 80", - ответил Креков на вопрос о том, что делать, если результат ПЦР-теста не отображается на портале госуслуг.

Как заявил заместитель губернатора, для решения проблемы с лечебными учреждениями проводят дополнительную работу. Власти региона надеются, что ситуация изменится в ближайшее время.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным регионального оперштаба, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 257 103. Выздоровели 197 513 человек, умерли 10 084.