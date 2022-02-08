В Тюмени установят стелу "Город трудовой доблести" в октябре

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Установка стелы "Город трудовой доблести" в Тюмени пройдет в октябре 2022 года. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации города.

В сентябре 2021 года горожане голосовали за концепцию и место установки стелы: победу одержало предложение по превращению парковки около сквера Николая Машарова в озелененную территорию, где и установят стелу.

"Глава города Тюмени Руслан Кухарук провел рабочую встречу с представителями общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" - скульптором-монументалистом Денисом Стритовичем и архитектором Кириллом Сокольским, которые участвуют в проектах возведения стел "Город трудовой доблести" в разных городах нашей страны. Октябрь 2022 года муниципалитет Тюмени определил в качестве срока установки стелы. Благоустройство прилегающей территории будет закончено на втором этапе реализации проекта - в 2023 году", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе администрации города, сейчас специалисты "Мастерской архитектора Табанакова А.В." прорабатывают архитектурно-художественный дизайн-проект стелы и прилегающей к ней территории.

Первая стела "Город трудовой доблести" была открыта в Магнитогорске в июле 2021 года. В минувшем году стелы появились также в Коломне, Красноярске, Омске, Пензе, Самаре, Ульяновске, Чебоксарах и Челябинске. Статус "Город трудовой доблести" присваивается с целью увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Его удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.