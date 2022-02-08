Уровень госпитализаций пациентов с ковидом в Москве увеличился за неделю на 15%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы отметили снижение числа новых случаев заражения коронавирусом за неделю на 6%, но число госпитализаций выросло на 15%. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"За последнюю неделю произошло небольшое падение выявленных заражений "омикроном", где-то около 6%. На этой неделе скорее всего это падение будет более существенным. Тем не менее, в стационарное звено поступление тяжелых больных за прошлую неделю увеличилось на 15%", - сказал Собянин.

Он выразил надежду на снижение и объема госпитализаций.

Амбулаторная помощь

Как сообщил мэр столицы, нагрузка на амбулаторное звено остается очень большой. На прошлой неделе было 780 тыс. контактов медицинских работников с больными ОРВИ и коранвирусом.

Чтобы стабилизировать работу амбулаторного звена, из стационаров было направлено 1,3 тыс. медицинских работников. Это позволило улучшить ситуацию на приеме у больных, сказал Собянин.

Он отметил, что очереди в поликлиниках Москвы практически отсутствуют на фоне ситуации с "омикроном".

"Так, сегодня очереди в поликлиническом звене практически отсутствуют. Время от начала посещения поликлиники до уже выписки лекарств, включая все необходимые процедуры, составляет около 40 минут. В КТ-центрах около двух часов. В основном это технологическое время для оказания медицинской помощи", - сказал он.

По словам мэра, вызов врача на дому осуществляется в течение 24 часов, а скорая помощь, несмотря на нагрузку, работает в тех же временных параметрах, что и до этого.

Прогнозы заболеваемости

Столичные власти надеются на снижение числа заболевших ковидом и уменьшение количества госпитализаций в ближайшее вермя.

"Скорее всего, это падение [числа выявленных заболевших омикрон-штаммом коронавируса] будет более существенно. <...> Надеемся, что на этой неделе будет видно снижение и объема госпитализаций", - сказал он.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 524 235 случаев заражения, из них 12 902 за последние сутки. Выздоровели 2 068 597 человек, умерли 39 602. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 756 593 человека, коллективный иммунитет составляет 63,2%.