Мурашко заявил, что 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в РФ, которые получают лечение в больницах, составляет 177 тыс., сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В стационарном звене отмечается рост нагрузки, связанный с высоким числом госпитализированных пациентов. На сегодня лечение в больницах получают 177 тыс. человек, рост за неделю составил более 30%", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Число пациентов с коронавирусом, которые находятся под медицинским наблюдением, выросло в России за прошедшую неделю в 1,6 раза. Около 93% лечатся амбулаторно, сообщил глава Минздрава.

"За прошедшую пятую неделю года общее число пациентов под наблюдением возросло в 1,6 раза", - сказал он. Неделю назад показатель составлял 92%. В России на амбулаторном лечении находится вдвое больше пациентов с ковидом, чем на пике заболеваемости осенью 2021 года.

Коечный фонд

Почти 211 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом сегодня развернули в России, резерв коечного фонда для таких пациентов составляет 16%, сообщил министр здравоохранения.

"Коечный фонд по поручению президента мы держим в достаточном количестве, сегодня развернуто 211 тыс. коек специально оборудованных", - сказал он. По его словам, отмечается рост занятости коечного фонда. "Нам сегодня приходится поддерживать долю резервного коечного фонда на уровне 16% и проблем с госпитализацией пациентов нет", - добавил Мурашко.

Количество больничных коек, занятых пациентами с коронавирусной инфекцией, растет в 84 регионах России, сообщил Мурашко.

"В целом отмечается рост занятости коечного фонда, он отмечен практически во всех субъектах, в 84", - сказал министр.

Заболевшие "омикроном"

Большинство пациентов, особенно вакцинированных, которые заразились "омикроном", переносят болезнь в легкой форме, сообщил Мурашко.

"В период распространения штамма "омикрон" течение заболевания изменилось. У большинства пациентов, особенно у вакцинированных, болезнь стала протекать в легкой форме с такими типичными симптомами ОРВИ как заложенность носа, боль в горле. У большинства из них, прежде всего, находящихся на амбулаторном лечении, [болезнь] может протекать и бессимптомно", - сказал он.