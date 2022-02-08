В Казани построят дополнительные снегоплавильни

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил построить дополнительные камеры для утилизации снега. Ежедневно на снегоплавильных пунктах города утилизируют почти 9 тыс. тонн снега, однако этого недостаточно, сообщается во вторник на сайте исполкома города.

С начала этого месяца в Казани выпало 26 мм осадков, что составило около 93% от месячной нормы. 9 февраля в Татарстане и его столице ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики ночью и утром прогнозируют снег, туман, днем сильный южный ветер с порывами до 16 м/с, метель с ухудшением видимости до 1 000 м и менее, гололед, на дорогах снежные заносы.

"Для утилизации снега в Казани построено семь снегоплавильных станций на 11 камер, но для своевременной уборки снега необходимо еще 12 снегоплавильных камер. В городе планируется построить до четырех камер, которые позволят своевременно вывозить снег с центральных улиц города", - передает пресс-служба слова мэра.

Сейчас более 60% от общего количества вывозимого снега поступает на станции, остальной объем идет на специализированные свалки. "Мы столкнулись с проблемой складирования снега, свободной территории для этого практически уже нет", - пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани.

По словам директора МУП "Водоканал" Андрея Егорова, также необходимо модернизировать станцию на улице Несмелова, построив дополнительно приемную камеру, что позволит увеличить объем утилизированного снега на 600 тонн в сутки с доведением общей производительности пункта до 1,2 тыс. тонн.

В 2022 году совместно с МУП "Водоканал" будут определены дополнительные места под строительство двух снегоплавильных пунктов производительностью 1 700 тонн в сутки каждая. После выбора места и при поступлении финансирования планируется приступить к разработке проектно-сметной документации.