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Пандемия COVID-19

Мурашко: около 41 тыс. подростков уже вакцинировались против коронавируса

Около 41 тыс. подростков уже вакцинировались против коронавируса - Мурашко.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19