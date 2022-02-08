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Пандемия COVID-19
Мурашко: около 41 тыс. подростков уже вакцинировались против коронавируса
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Около 41 тыс. подростков уже вакцинировались против коронавируса - Мурашко.
Теги
Мурашко, Михаил Альбертович
Россия
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