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Пандемия COVID-19

Мишустин призвал сохранять резерв коек в больницах

Премьер-министр назвал ситуацию с ковидом в России сложной

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране по-прежнему сложная.

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"Ситуация с коронавирусом остается сложной. Огромная нагрузка ложится на всю систему здравоохранения, наших врачей и других медицинских работников, прежде всего амбулаторное звено", - сказал председатель правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник.

При этом глава кабинета министров указал, что "надо сохранять и повышенную готовность в стационарах". "Региональным властям поручено обеспечить формирование резерва коечного фонда", - отметил Мишустин. По его словам, "здесь важно, чтобы больницы могли принимать не только взрослых, но и маленьких пациентов".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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