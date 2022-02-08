Мишустин призвал сохранять резерв коек в больницах

"Ситуация с коронавирусом остается сложной. Огромная нагрузка ложится на всю систему здравоохранения, наших врачей и других медицинских работников, прежде всего амбулаторное звено", - сказал председатель правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник.

При этом глава кабинета министров указал, что "надо сохранять и повышенную готовность в стационарах". "Региональным властям поручено обеспечить формирование резерва коечного фонда", - отметил Мишустин. По его словам, "здесь важно, чтобы больницы могли принимать не только взрослых, но и маленьких пациентов".