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Молния

Мурашко: новый порядок оформления больничных дистанционно действует до 15 марта

Новый порядок оформления больничных дистанционно действует до 15 марта - Мурашко.

Пандемия COVID-19
Мурашко заявил, что 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно
Министр здравоохранения РФ отметил, что 177 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией получают лечение в больницах
Мурашко заявил, что 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно
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