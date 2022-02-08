Мурашко: новый порядок оформления больничных дистанционно действует до 15 марта

Пандемия COVID-19

Мурашко заявил, что 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно

Министр здравоохранения РФ отметил, что 177 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией получают лечение в больницах

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