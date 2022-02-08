В Смоленской области число амбулаторных пациентов с ковидом выросло за неделю на 45%

ТАСС, 8 февраля. Более 11,3 тыс. пациентов с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении в Смоленской области, их прирост за неделю составил 45%. Ежедневно госпитализируют около 100 человек, сообщил во вторник губернатор Алексей Островский на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"За минувшие семь дней в регионе в сравнении с предыдущей неделей зафиксирован двукратный рост числа заболевших. При этом основное увеличение пациентов наблюдается на амбулаторном этапе - в абсолютном выражении это свыше 11,3 тыс. смолян (рост за неделю 45%)", - сообщил Островский.

Он отметил, что увеличение числа амбулаторных пациентов с коронавирусом внушает "осторожный оптимизм", поскольку в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. По словам Островского, средний суточный прирост госпитализированных составляет 100 человек, всего на стационарном лечении находятся 1 167 жителей, из них - 23 ребенка. "С учетом того, что коронавирус стремительно молодеет и заболеваемость среди детей высокая, но в то же время стационарного наблюдения требуют далеко не все, решили сформировать резерв и развернуть 55 детских инфекционных коек на базе Клинической больницы №1", - добавил глава региона.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, в период с 31 января по 6 февраля в Смоленской области зарегистрировано 5,4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, что почти на 95% превышает показатели предыдущей неделе. Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" составляет 14 случаев, или 0,01% от общего числа заболевших.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 97 163 случая заражения коронавирусом, в том числе 692 - за последние сутки. Выздоровели 84 139 человек, 2 641 человек умер. Коллективный иммунитет составляет 69,1%.