Путин поручил регионам обеспечить возможность вызывать врача на дом через госуслуги

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить возможность вызывать врача на дом через портал госуслуг, сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта РФ путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала", - говорится в опубликованном перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства.

Президент также поручил правительству РФ до 31 марта обеспечить техническую реализацию онлайн-сервиса "вызов врача на дом" на портале госуслуг. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, кабмин вместе с региональными властями должен представить предложения по оснащению медорганизаций современными системами цифровой телефонии и формированию "масштабируемой схемы приема и обработки" поступающих вызовов. Доложить по исполнению поручения необходимо до 1 апреля.