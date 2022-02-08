В Пушкинском районе Петербурга построят диагностический центр за 3,1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга в 2022 году планируют заключить концессионное соглашение на создание консультативно-диагностического центра (КДЦ) амбулаторно-поликлинического типа на территории Славянки Пушкинского района. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по инвестициям.

"В 2022 году планируется подписание концессионного соглашения. Планируемый срок ввода в эксплуатацию КДЦ в Славянке - 4,5 года с даты заключения соглашения. Общая стоимость капитальных затрат на создание объекта составит около 3,1 млрд рублей. По условиям соглашения, медицинские услуги данного центра будут оказываться в рамках программы ОМС", - сказала представитель пресс-службы.

Она добавила, что в этом году планируется также подписание концессионного соглашения по строительству перинатального центра на улице Вавиловых в Калининском районе Санкт-Петербурга. "Медицинские услуги в новом перинатальном центре будут оказываться силами СПб ГБУЗ "Родильный дом №17" в рамках территориальной программы ОМС", - отметила собеседница.

Председатель комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов ранее отмечал, что объем инвестиций в создание центра составляет около 15 млрд рублей.