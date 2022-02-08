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Пандемия COVID-19
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Попова: на ковид приходится треть выявляемых в РФ случаев заражения вирусными инфекциями

Глава Роспотребандзора заявила, что два одновременных эпидемических подъема создают чрезвычайно высокую нагрузку на медицинскую сеть

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Треть выявляемых случаев заражения вирусными инфекциями в России приходится на ковид, еще треть - на риновирусы. Об этом во вторник сообщила глава Роспотребандзора Анна Попова.

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"Мы ведем мониторинг вирусного пейзажа у здоровых, мы ведем его уже больше полутора лет, и в этом мониторинге мы видим, что треть положительных находок вирусов приходится на ковид, а треть приходится на риновирусы, и еще 14% на аденовирусы", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Попова добавила, что два одновременных эпидемических подъема создают чрезвычайно высокую нагрузку на медицинскую сеть. "Хочу обратить внимание и на очень высокий коэффициент распространения, он остается на уровне 1,3 на протяжении нескольких дней. Это значимая цифра, которая характеризует распространение эпидпроцесса на территории РФ", - сказала она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 13 147 666 случаев заражения, умер 336 721 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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