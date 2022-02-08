В Instagram появилась функция "Сделай перерыв"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Instagram запустил функцию "Сделай перерыв". Об этом сообщили в пресс-службе Meta в России во вторник.

"В преддверии Недели безопасного интернета в России Meta запускает функцию "Сделай перерыв" для Instagram в России. Опция поможет пользователям лучше понять, как время, которое они проводят в Instagram, влияет на их самочувствие, прерывая циклы прокручивания ленты и предлагая сделать паузу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что функция позволяет пользователям получать напоминания о перерыве в приложении через выбранный период времени. После получения напоминания Instagram предлагает закрыть приложение и дает советы экспертов о том, как провести перерыв. Активировать функцию можно в настройках профиля.

"Благополучие и безопасность наших пользователей являются ключевыми приоритетами Meta. Мы особенно хотим обеспечить безопасный и комфортный опыт для наших молодых пользователей. Хотя функция "Сделай перерыв" доступна всем, этот инструмент особенно важен для подростков, чтобы помочь им контролировать свое время на платформе", - приводятся в сообщении слова руководителя по связям с государственными организациями Meta в России Ульяны Зининой.