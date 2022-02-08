Путин поручил завершить к концу 2024 года создание 900 новых лабораторий

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Создание в научных организациях и вузах 900 новых лабораторий, в том числе под руководством молодых ученых, должно завершиться к концу 2024 года. Как сообщается во вторник на сайте Кремля, такое поручение президент РФ Владимир Путин дал по итогам совещания с кабмином в конце января.

"Правительству РФ обеспечить завершение создания к концу 2024 года 900 новых лабораторий (с учетом ранее введенных в эксплуатацию), в том числе под руководством молодых перспективных исследователей", - говорится в сообщении.

Лаборатории должны создаваться в научных организациях и высших учебных заведениях, предусмотренных национальным проектом "Наука и университеты". Кабмину также поручено установить конкретные целевые показатели, характеризующие эффективность их деятельности.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 марта 2022 года, далее - один раз в полгода.