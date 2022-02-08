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Пандемия COVID-19

В сертификат о прививке или перенесенном ковиде добавят информацию об антителах

Сертификат будет содержать информацию о дате проведения исследования, его методе
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Медицинский сертификат о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании дополнят информацией о положительных результатах исследования на наличие антител к коронавирусу. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Дополнить разделом 4 следующего содержания: 4. Информация о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (при наличии)", - говорится в документе.

Сертификат будет содержать информацию о дате проведения исследования, его методе. Кроме того, из раздела "Срок, на который установлены временные медицинские противопоказания [к вакцинации]" исключается слово "временные".

Приказ вступает в силу с 21 февраля.

В январе вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что сертификаты переболевшего ковидом могут начать выдавать по результатам теста на антитела с февраля 2022 года. Сертификаты смогут получать те, кто переболел "неофициально": сдававшим положительный тест на ковид после 1 января 2021 года, но не обращавшимся к врачу будут при наличии антител выдавать их на год, а тем, кто за помощью не обращался и тест не сдавал, - на полгода.

Теги
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